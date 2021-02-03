Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

03.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:01
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.3454,98BIST ANKARA2.4041,55BIST ANTALYA2.989-0,21BIST BALIKESİR2.694-0,56BIST BURSA4.1051,76BIST DENIZLI3.2221,99BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA8.3454,98
BIST ANKARA2.4041,55
BIST ANTALYA2.989-0,21
BIST BALIKESİR2.694-0,56
BIST BURSA4.1051,76
BIST DENIZLI3.2221,99
BIST ISTANBUL1.6591,15
BIST IZMIR3.8020,82
BIST KAYSERI9.8352,83
BIST KOCAELI3.7210,05
BIST KONYA4.5285,88
BIST TEKIRDAĞ11.9914,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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