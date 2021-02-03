Borsada şehir endekslerinin değişimi
03.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:01
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.3454,98BIST ANKARA2.4041,55BIST ANTALYA2.989-0,21BIST BALIKESİR2.694-0,56BIST BURSA4.1051,76BIST DENIZLI3.2221,99BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.345
|4,98
|BIST ANKARA
|2.404
|1,55
|BIST ANTALYA
|2.989
|-0,21
|BIST BALIKESİR
|2.694
|-0,56
|BIST BURSA
|4.105
|1,76
|BIST DENIZLI
|3.222
|1,99
|BIST ISTANBUL
|1.659
|1,15
|BIST IZMIR
|3.802
|0,82
|BIST KAYSERI
|9.835
|2,83
|BIST KOCAELI
|3.721
|0,05
|BIST KONYA
|4.528
|5,88
|BIST TEKIRDAĞ
|11.991
|4,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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