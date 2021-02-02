Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:07
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.9490,74BIST ANKARA2.3670,61BIST ANTALYA2.9951,20BIST BALIKESİR2.7090,68BIST BURSA4.0340,96BIST DENIZLI3.160-1,24BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA7.9490,74
BIST ANKARA2.3670,61
BIST ANTALYA2.9951,20
BIST BALIKESİR2.7090,68
BIST BURSA4.0340,96
BIST DENIZLI3.160-1,24
BIST ISTANBUL1.6401,95
BIST IZMIR3.771-0,31
BIST KAYSERI9.5640,80
BIST KOCAELI3.7191,51
BIST KONYA4.2776,09
BIST TEKIRDAĞ11.5255,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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