Borsada şehir endekslerinin değişimi
02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.9490,74BIST ANKARA2.3670,61BIST ANTALYA2.9951,20BIST BALIKESİR2.7090,68BIST BURSA4.0340,96BIST DENIZLI3.160-1,24BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.949
|0,74
|BIST ANKARA
|2.367
|0,61
|BIST ANTALYA
|2.995
|1,20
|BIST BALIKESİR
|2.709
|0,68
|BIST BURSA
|4.034
|0,96
|BIST DENIZLI
|3.160
|-1,24
|BIST ISTANBUL
|1.640
|1,95
|BIST IZMIR
|3.771
|-0,31
|BIST KAYSERI
|9.564
|0,80
|BIST KOCAELI
|3.719
|1,51
|BIST KONYA
|4.277
|6,09
|BIST TEKIRDAĞ
|11.525
|5,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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