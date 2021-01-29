Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

29.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:55
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.859-2,21BIST ANKARA2.310-1,36BIST ANTALYA2.976-1,91BIST BALIKESİR2.635-1,48BIST BURSA3.874-0,40BIST DENIZLI3.2063,15BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA7.859-2,21
BIST ANKARA2.310-1,36
BIST ANTALYA2.976-1,91
BIST BALIKESİR2.635-1,48
BIST BURSA3.874-0,40
BIST DENIZLI3.2063,15
BIST ISTANBUL1.593-1,24
BIST IZMIR3.677-0,21
BIST KAYSERI9.399-0,97
BIST KOCAELI3.573-3,09
BIST KONYA3.8061,20
BIST TEKIRDAĞ10.8642,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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