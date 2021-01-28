Borsada şehir endekslerinin değişimi
28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:05
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.0366,98BIST ANKARA2.3421,16BIST ANTALYA3.0333,52BIST BALIKESİR2.6742,66BIST BURSA3.8902,61BIST DENIZLI3.108-3,18BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.036
|6,98
|BIST ANKARA
|2.342
|1,16
|BIST ANTALYA
|3.033
|3,52
|BIST BALIKESİR
|2.674
|2,66
|BIST BURSA
|3.890
|2,61
|BIST DENIZLI
|3.108
|-3,18
|BIST ISTANBUL
|1.613
|2,20
|BIST IZMIR
|3.685
|3,56
|BIST KAYSERI
|9.491
|2,66
|BIST KOCAELI
|3.687
|3,73
|BIST KONYA
|3.761
|0,49
|BIST TEKIRDAĞ
|10.633
|4,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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