Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:05
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.0366,98BIST ANKARA2.3421,16BIST ANTALYA3.0333,52BIST BALIKESİR2.6742,66BIST BURSA3.8902,61BIST DENIZLI3.108-3,18BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA8.0366,98
BIST ANKARA2.3421,16
BIST ANTALYA3.0333,52
BIST BALIKESİR2.6742,66
BIST BURSA3.8902,61
BIST DENIZLI3.108-3,18
BIST ISTANBUL1.6132,20
BIST IZMIR3.6853,56
BIST KAYSERI9.4912,66
BIST KOCAELI3.6873,73
BIST KONYA3.7610,49
BIST TEKIRDAĞ10.6334,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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