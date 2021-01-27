Borsada şehir endekslerinin değişimi
27.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.512-7,61BIST ANKARA2.315-4,54BIST ANTALYA2.930-2,46BIST BALIKESİR2.605-4,77BIST BURSA3.791-6,14BIST DENIZLI3.2102,75BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.512
|-7,61
|BIST ANKARA
|2.315
|-4,54
|BIST ANTALYA
|2.930
|-2,46
|BIST BALIKESİR
|2.605
|-4,77
|BIST BURSA
|3.791
|-6,14
|BIST DENIZLI
|3.210
|2,75
|BIST ISTANBUL
|1.578
|-4,93
|BIST IZMIR
|3.558
|-5,91
|BIST KAYSERI
|9.246
|-5,04
|BIST KOCAELI
|3.554
|-4,95
|BIST KONYA
|3.743
|-5,57
|BIST TEKIRDAĞ
|10.139
|-6,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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