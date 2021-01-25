Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

25.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.7690,28BIST ANKARA2.4260,31BIST ANTALYA2.9672,03BIST BALIKESİR2.8275,19BIST BURSA4.0962,50BIST DENIZLI3.2314,50BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.7690,28
BIST ANKARA2.4260,31
BIST ANTALYA2.9672,03
BIST BALIKESİR2.8275,19
BIST BURSA4.0962,50
BIST DENIZLI3.2314,50
BIST ISTANBUL1.669-0,07
BIST IZMIR3.8173,69
BIST KAYSERI9.5540,56
BIST KOCAELI3.7970,22
BIST KONYA3.9362,33
BIST TEKIRDAĞ11.1687,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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