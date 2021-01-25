Borsada şehir endekslerinin değişimi
25.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.7690,28BIST ANKARA2.4260,31BIST ANTALYA2.9672,03BIST BALIKESİR2.8275,19BIST BURSA4.0962,50BIST DENIZLI3.2314,50BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.769
|0,28
|BIST ANKARA
|2.426
|0,31
|BIST ANTALYA
|2.967
|2,03
|BIST BALIKESİR
|2.827
|5,19
|BIST BURSA
|4.096
|2,50
|BIST DENIZLI
|3.231
|4,50
|BIST ISTANBUL
|1.669
|-0,07
|BIST IZMIR
|3.817
|3,69
|BIST KAYSERI
|9.554
|0,56
|BIST KOCAELI
|3.797
|0,22
|BIST KONYA
|3.936
|2,33
|BIST TEKIRDAĞ
|11.168
|7,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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