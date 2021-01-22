Borsada şehir endekslerinin değişimi
22.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.748-1,78BIST ANKARA2.4190,17BIST ANTALYA2.9084,51BIST BALIKESİR2.6881,34BIST BURSA3.996-0,30BIST DENIZLI3.0910,02BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.748
|-1,78
|BIST ANKARA
|2.419
|0,17
|BIST ANTALYA
|2.908
|4,51
|BIST BALIKESİR
|2.688
|1,34
|BIST BURSA
|3.996
|-0,30
|BIST DENIZLI
|3.091
|0,02
|BIST ISTANBUL
|1.671
|-0,24
|BIST IZMIR
|3.682
|1,03
|BIST KAYSERI
|9.501
|-0,60
|BIST KOCAELI
|3.789
|-1,05
|BIST KONYA
|3.846
|3,46
|BIST TEKIRDAĞ
|10.387
|-0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500