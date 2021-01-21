Borsada şehir endekslerinin değişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada şehir endekslerinin değişimi

21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.888-1,03BIST ANKARA2.415-0,35BIST ANTALYA2.782-0,14BIST BALIKESİR2.652-1,21BIST BURSA4.0080,33BIST DENIZLI3.091-1,05BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.888-1,03
BIST ANKARA2.415-0,35
BIST ANTALYA2.782-0,14
BIST BALIKESİR2.652-1,21
BIST BURSA4.0080,33
BIST DENIZLI3.091-1,05
BIST ISTANBUL1.675-1,00
BIST IZMIR3.644-0,41
BIST KAYSERI9.5591,35
BIST KOCAELI3.829-0,80
BIST KONYA3.718-1,75
BIST TEKIRDAĞ10.4212,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 19:01:50. #1.15#
title