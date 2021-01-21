Borsada şehir endekslerinin değişimi
21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.888-1,03BIST ANKARA2.415-0,35BIST ANTALYA2.782-0,14BIST BALIKESİR2.652-1,21BIST BURSA4.0080,33BIST DENIZLI3.091-1,05BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.888
|-1,03
|BIST ANKARA
|2.415
|-0,35
|BIST ANTALYA
|2.782
|-0,14
|BIST BALIKESİR
|2.652
|-1,21
|BIST BURSA
|4.008
|0,33
|BIST DENIZLI
|3.091
|-1,05
|BIST ISTANBUL
|1.675
|-1,00
|BIST IZMIR
|3.644
|-0,41
|BIST KAYSERI
|9.559
|1,35
|BIST KOCAELI
|3.829
|-0,80
|BIST KONYA
|3.718
|-1,75
|BIST TEKIRDAĞ
|10.421
|2,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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