Borsada şehir endekslerinin değişimi
19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.7263,15BIST ANKARA2.4260,55BIST ANTALYA2.696-2,60BIST BALIKESİR2.5002,46BIST BURSA3.952-0,80BIST DENIZLI3.0282,25BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.726
|3,15
|BIST ANKARA
|2.426
|0,55
|BIST ANTALYA
|2.696
|-2,60
|BIST BALIKESİR
|2.500
|2,46
|BIST BURSA
|3.952
|-0,80
|BIST DENIZLI
|3.028
|2,25
|BIST ISTANBUL
|1.686
|1,49
|BIST IZMIR
|3.661
|-1,08
|BIST KAYSERI
|9.444
|2,47
|BIST KOCAELI
|3.845
|0,49
|BIST KONYA
|3.784
|0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|10.160
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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