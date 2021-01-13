Borsada şehir endekslerinin değişimi
13.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.225-1,59BIST ANKARA2.445-0,86BIST ANTALYA2.6070,69BIST BALIKESİR2.3142,14BIST BURSA3.916-0,93BIST DENIZLI2.831-0,18BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.225
|-1,59
|BIST ANKARA
|2.445
|-0,86
|BIST ANTALYA
|2.607
|0,69
|BIST BALIKESİR
|2.314
|2,14
|BIST BURSA
|3.916
|-0,93
|BIST DENIZLI
|2.831
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|1.653
|1,11
|BIST IZMIR
|3.596
|-1,14
|BIST KAYSERI
|9.281
|-0,84
|BIST KOCAELI
|3.759
|0,55
|BIST KONYA
|3.764
|6,59
|BIST TEKIRDAĞ
|10.131
|-0,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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