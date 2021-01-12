Borsada şehir endekslerinin değişimi
12.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.3421,10BIST ANKARA2.4660,58BIST ANTALYA2.5893,39BIST BALIKESİR2.2660,61BIST BURSA3.9531,45BIST DENIZLI2.8360,25BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.342
|1,10
|BIST ANKARA
|2.466
|0,58
|BIST ANTALYA
|2.589
|3,39
|BIST BALIKESİR
|2.266
|0,61
|BIST BURSA
|3.953
|1,45
|BIST DENIZLI
|2.836
|0,25
|BIST ISTANBUL
|1.635
|1,35
|BIST IZMIR
|3.637
|0,17
|BIST KAYSERI
|9.359
|0,17
|BIST KOCAELI
|3.738
|2,01
|BIST KONYA
|3.531
|-0,78
|BIST TEKIRDAĞ
|10.209
|1,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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