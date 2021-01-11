Borsada şehir endekslerinin değişimi
11.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.2622,69BIST ANKARA2.4520,42BIST ANTALYA2.504-0,51BIST BALIKESİR2.2520,73BIST BURSA3.8962,34BIST DENIZLI2.8290,43BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.262
|2,69
|BIST ANKARA
|2.452
|0,42
|BIST ANTALYA
|2.504
|-0,51
|BIST BALIKESİR
|2.252
|0,73
|BIST BURSA
|3.896
|2,34
|BIST DENIZLI
|2.829
|0,43
|BIST ISTANBUL
|1.613
|0,00
|BIST IZMIR
|3.631
|0,69
|BIST KAYSERI
|9.344
|5,92
|BIST KOCAELI
|3.665
|1,81
|BIST KONYA
|3.558
|0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|10.049
|0,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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