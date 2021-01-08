Borsada şehir endekslerinin değişimi
08.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.071-1,02BIST ANKARA2.4420,25BIST ANTALYA2.5171,18BIST BALIKESİR2.2361,96BIST BURSA3.8080,84BIST DENIZLI2.817-0,83BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.071
|-1,02
|BIST ANKARA
|2.442
|0,25
|BIST ANTALYA
|2.517
|1,18
|BIST BALIKESİR
|2.236
|1,96
|BIST BURSA
|3.808
|0,84
|BIST DENIZLI
|2.817
|-0,83
|BIST ISTANBUL
|1.613
|1,28
|BIST IZMIR
|3.607
|3,45
|BIST KAYSERI
|8.821
|2,80
|BIST KOCAELI
|3.599
|1,39
|BIST KONYA
|3.548
|3,10
|BIST TEKIRDAĞ
|9.955
|-0,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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