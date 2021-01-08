Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

08.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.071-1,02BIST ANKARA2.4420,25BIST ANTALYA2.5171,18BIST BALIKESİR2.2361,96BIST BURSA3.8080,84BIST DENIZLI2.817-0,83BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.071-1,02
BIST ANKARA2.4420,25
BIST ANTALYA2.5171,18
BIST BALIKESİR2.2361,96
BIST BURSA3.8080,84
BIST DENIZLI2.817-0,83
BIST ISTANBUL1.6131,28
BIST IZMIR3.6073,45
BIST KAYSERI8.8212,80
BIST KOCAELI3.5991,39
BIST KONYA3.5483,10
BIST TEKIRDAĞ9.955-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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