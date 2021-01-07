Borsada şehir endekslerinin değişimi
07.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.1449,59BIST ANKARA2.4360,84BIST ANTALYA2.4871,03BIST BALIKESİR2.1934,25BIST BURSA3.7760,59BIST DENIZLI2.8401,12BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.144
|9,59
|BIST ANKARA
|2.436
|0,84
|BIST ANTALYA
|2.487
|1,03
|BIST BALIKESİR
|2.193
|4,25
|BIST BURSA
|3.776
|0,59
|BIST DENIZLI
|2.840
|1,12
|BIST ISTANBUL
|1.593
|1,03
|BIST IZMIR
|3.486
|2,29
|BIST KAYSERI
|8.581
|0,30
|BIST KOCAELI
|3.550
|-0,02
|BIST KONYA
|3.441
|-1,26
|BIST TEKIRDAĞ
|10.012
|2,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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