Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

07.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:53
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.1449,59BIST ANKARA2.4360,84BIST ANTALYA2.4871,03BIST BALIKESİR2.1934,25BIST BURSA3.7760,59BIST DENIZLI2.8401,12BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.1449,59
BIST ANKARA2.4360,84
BIST ANTALYA2.4871,03
BIST BALIKESİR2.1934,25
BIST BURSA3.7760,59
BIST DENIZLI2.8401,12
BIST ISTANBUL1.5931,03
BIST IZMIR3.4862,29
BIST KAYSERI8.5810,30
BIST KOCAELI3.550-0,02
BIST KONYA3.441-1,26
BIST TEKIRDAĞ10.0122,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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