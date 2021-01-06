Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

06.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:49
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.5192,94BIST ANKARA2.4150,79BIST ANTALYA2.4622,44BIST BALIKESİR2.1030,72BIST BURSA3.7540,47BIST DENIZLI2.8091,28BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.5192,94
BIST ANKARA2.4150,79
BIST ANTALYA2.4622,44
BIST BALIKESİR2.1030,72
BIST BURSA3.7540,47
BIST DENIZLI2.8091,28
BIST ISTANBUL1.5761,36
BIST IZMIR3.408-0,74
BIST KAYSERI8.5560,77
BIST KOCAELI3.5511,11
BIST KONYA3.485-1,82
BIST TEKIRDAĞ9.8032,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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