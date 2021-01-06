Borsada şehir endekslerinin değişimi
06.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.5192,94BIST ANKARA2.4150,79BIST ANTALYA2.4622,44BIST BALIKESİR2.1030,72BIST BURSA3.7540,47BIST DENIZLI2.8091,28BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.519
|2,94
|BIST ANKARA
|2.415
|0,79
|BIST ANTALYA
|2.462
|2,44
|BIST BALIKESİR
|2.103
|0,72
|BIST BURSA
|3.754
|0,47
|BIST DENIZLI
|2.809
|1,28
|BIST ISTANBUL
|1.576
|1,36
|BIST IZMIR
|3.408
|-0,74
|BIST KAYSERI
|8.556
|0,77
|BIST KOCAELI
|3.551
|1,11
|BIST KONYA
|3.485
|-1,82
|BIST TEKIRDAĞ
|9.803
|2,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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