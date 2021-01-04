Borsada şehir endekslerinin değişimi
04.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.4122,19BIST ANKARA2.4252,31BIST ANTALYA2.3133,11BIST BALIKESİR2.1360,54BIST BURSA3.7342,17BIST DENIZLI2.8110,68BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.412
|2,19
|BIST ANKARA
|2.425
|2,31
|BIST ANTALYA
|2.313
|3,11
|BIST BALIKESİR
|2.136
|0,54
|BIST BURSA
|3.734
|2,17
|BIST DENIZLI
|2.811
|0,68
|BIST ISTANBUL
|1.561
|0,49
|BIST IZMIR
|3.388
|2,62
|BIST KAYSERI
|8.594
|0,28
|BIST KOCAELI
|3.425
|0,37
|BIST KONYA
|3.558
|1,95
|BIST TEKIRDAĞ
|9.478
|0,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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