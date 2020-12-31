Borsada şehir endekslerinin değişimi
31.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.2740,90BIST ANKARA2.3700,16BIST ANTALYA2.2434,12BIST BALIKESİR2.1241,73BIST BURSA3.6550,68BIST DENIZLI2.792-1,13BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.274
|0,90
|BIST ANKARA
|2.370
|0,16
|BIST ANTALYA
|2.243
|4,12
|BIST BALIKESİR
|2.124
|1,73
|BIST BURSA
|3.655
|0,68
|BIST DENIZLI
|2.792
|-1,13
|BIST ISTANBUL
|1.553
|0,05
|BIST IZMIR
|3.301
|-0,20
|BIST KAYSERI
|8.571
|2,53
|BIST KOCAELI
|3.413
|-0,46
|BIST KONYA
|3.490
|3,25
|BIST TEKIRDAĞ
|9.385
|-0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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