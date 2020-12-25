Borsada şehir endekslerinin değişimi
25.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:10
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.0450,02BIST ANKARA2.3210,16BIST ANTALYA2.075-0,59BIST BALIKESİR2.0511,02BIST BURSA3.492-0,23BIST DENIZLI2.7880,26BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.045
|0,02
|BIST ANKARA
|2.321
|0,16
|BIST ANTALYA
|2.075
|-0,59
|BIST BALIKESİR
|2.051
|1,02
|BIST BURSA
|3.492
|-0,23
|BIST DENIZLI
|2.788
|0,26
|BIST ISTANBUL
|1.505
|-0,17
|BIST IZMIR
|3.242
|0,38
|BIST KAYSERI
|8.241
|1,52
|BIST KOCAELI
|3.361
|0,48
|BIST KONYA
|3.090
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|9.474
|0,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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