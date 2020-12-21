Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

21.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:57
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.834-1,84BIST ANKARA2.244-0,04BIST ANTALYA2.005-1,84BIST BALIKESİR1.8940,28BIST BURSA3.418-1,98BIST DENIZLI2.713-1,52BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.834-1,84
BIST ANKARA2.244-0,04
BIST ANTALYA2.005-1,84
BIST BALIKESİR1.8940,28
BIST BURSA3.418-1,98
BIST DENIZLI2.713-1,52
BIST ISTANBUL1.446-1,84
BIST IZMIR3.076-1,39
BIST KAYSERI7.797-1,66
BIST KOCAELI3.314-2,37
BIST KONYA3.134-1,40
BIST TEKIRDAĞ9.159 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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