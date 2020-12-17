Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

17.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:51
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.858-0,24BIST ANKARA2.2510,54BIST ANTALYA2.0451,85BIST BALIKESİR1.8930,88BIST BURSA3.482-1,23BIST DENIZLI2.7670,53BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.858-0,24
BIST ANKARA2.2510,54
BIST ANTALYA2.0451,85
BIST BALIKESİR1.8930,88
BIST BURSA3.482-1,23
BIST DENIZLI2.7670,53
BIST ISTANBUL1.4580,49
BIST IZMIR3.1080,55
BIST KAYSERI8.0041,07
BIST KOCAELI3.392-0,36
BIST KONYA3.2360,81
BIST TEKIRDAĞ9.154-0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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