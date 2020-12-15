Borsada şehir endekslerinin değişimi
15.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.970-1,53BIST ANKARA2.230-0,03BIST ANTALYA2.054-1,47BIST BALIKESİR1.887-0,09BIST BURSA3.5580,32BIST DENIZLI2.762-0,91BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.970
|-1,53
|BIST ANKARA
|2.230
|-0,03
|BIST ANTALYA
|2.054
|-1,47
|BIST BALIKESİR
|1.887
|-0,09
|BIST BURSA
|3.558
|0,32
|BIST DENIZLI
|2.762
|-0,91
|BIST ISTANBUL
|1.450
|-0,26
|BIST IZMIR
|3.138
|0,47
|BIST KAYSERI
|7.935
|-0,74
|BIST KOCAELI
|3.415
|1,41
|BIST KONYA
|3.249
|-6,30
|BIST TEKIRDAĞ
|9.352
|0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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