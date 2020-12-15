Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

15.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:53
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.970-1,53BIST ANKARA2.230-0,03BIST ANTALYA2.054-1,47BIST BALIKESİR1.887-0,09BIST BURSA3.5580,32BIST DENIZLI2.762-0,91BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.970-1,53
BIST ANKARA2.230-0,03
BIST ANTALYA2.054-1,47
BIST BALIKESİR1.887-0,09
BIST BURSA3.5580,32
BIST DENIZLI2.762-0,91
BIST ISTANBUL1.450-0,26
BIST IZMIR3.1380,47
BIST KAYSERI7.935-0,74
BIST KOCAELI3.4151,41
BIST KONYA3.249-6,30
BIST TEKIRDAĞ9.3520,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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