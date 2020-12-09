Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

09.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:56
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.2140,51BIST ANKARA2.2060,76BIST ANTALYA2.062-0,53BIST BALIKESİR1.833-0,43BIST BURSA3.489-0,65BIST DENIZLI2.781-1,23BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.2140,51
BIST ANKARA2.2060,76
BIST ANTALYA2.062-0,53
BIST BALIKESİR1.833-0,43
BIST BURSA3.489-0,65
BIST DENIZLI2.781-1,23
BIST ISTANBUL1.4230,47
BIST IZMIR3.141-2,08
BIST KAYSERI7.9762,51
BIST KOCAELI3.1880,55
BIST KONYA3.2866,18
BIST TEKIRDAĞ9.1651,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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