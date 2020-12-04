Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

04.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:11
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.7478,98BIST ANKARA2.2010,36BIST ANTALYA2.0750,49BIST BALIKESİR1.8471,31BIST BURSA3.4910,18BIST DENIZLI2.842-1,90BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.7478,98
BIST ANKARA2.2010,36
BIST ANTALYA2.0750,49
BIST BALIKESİR1.8471,31
BIST BURSA3.4910,18
BIST DENIZLI2.842-1,90
BIST ISTANBUL1.408-0,06
BIST IZMIR3.1782,12
BIST KAYSERI7.7093,60
BIST KOCAELI3.1641,01
BIST KONYA2.8725,41
BIST TEKIRDAĞ8.992-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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