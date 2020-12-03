Borsada şehir endekslerinin değişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Borsada şehir endekslerinin değişimi

03.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:47
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.274-0,75BIST ANKARA2.193-0,16BIST ANTALYA2.0652,33BIST BALIKESİR1.8232,15BIST BURSA3.485-0,44BIST DENIZLI2.8972,34BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.274-0,75
BIST ANKARA2.193-0,16
BIST ANTALYA2.0652,33
BIST BALIKESİR1.8232,15
BIST BURSA3.485-0,44
BIST DENIZLI2.8972,34
BIST ISTANBUL1.4091,08
BIST IZMIR3.1120,10
BIST KAYSERI7.4412,23
BIST KOCAELI3.1320,26
BIST KONYA2.7250,09
BIST TEKIRDAĞ8.996-0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı
Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı
TÜİK-Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 3.5 düştü
TÜİK-Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 3.5 düştü
Reel Kesim Güven Endeksi kasımda azaldı
Reel Kesim Güven Endeksi kasımda azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Bülent Ersoy Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 18:56:45. #1.15#
title