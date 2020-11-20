Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

20.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:56
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.3290,37BIST ANKARA2.2471,98BIST ANTALYA1.8620,69BIST BALIKESİR1.5992,49BIST BURSA3.4682,40BIST DENIZLI2.882-3,33BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3290,37
BIST ANKARA2.2471,98
BIST ANTALYA1.8620,69
BIST BALIKESİR1.5992,49
BIST BURSA3.4682,40
BIST DENIZLI2.882-3,33
BIST ISTANBUL1.3951,54
BIST IZMIR2.9782,09
BIST KAYSERI7.023-0,01
BIST KOCAELI2.9930,54
BIST KONYA2.4755,95
BIST TEKIRDAĞ9.1500,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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