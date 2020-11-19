Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

19.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.3090,20BIST ANKARA2.2041,09BIST ANTALYA1.849-1,77BIST BALIKESİR1.5601,56BIST BURSA3.3861,36BIST DENIZLI2.9815,36BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3090,20
BIST ANKARA2.2041,09
BIST ANTALYA1.849-1,77
BIST BALIKESİR1.5601,56
BIST BURSA3.3861,36
BIST DENIZLI2.9815,36
BIST ISTANBUL1.3741,40
BIST IZMIR2.9171,48
BIST KAYSERI7.0243,86
BIST KOCAELI2.9771,38
BIST KONYA2.336-0,26
BIST TEKIRDAĞ9.1050,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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