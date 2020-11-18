Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

18.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:51
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.2980,95BIST ANKARA2.1801,41BIST ANTALYA1.882-1,22BIST BALIKESİR1.5361,27BIST BURSA3.341-0,45BIST DENIZLI2.829-0,89BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.2980,95
BIST ANKARA2.1801,41
BIST ANTALYA1.882-1,22
BIST BALIKESİR1.5361,27
BIST BURSA3.341-0,45
BIST DENIZLI2.829-0,89
BIST ISTANBUL1.3551,84
BIST IZMIR2.8750,87
BIST KAYSERI6.763-0,15
BIST KOCAELI2.9360,88
BIST KONYA2.3426,19
BIST TEKIRDAĞ9.036-1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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