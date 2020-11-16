Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

16.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.3340,43BIST ANKARA2.199-0,43BIST ANTALYA2.0263,98BIST BALIKESİR1.545-0,59BIST BURSA3.3712,60BIST DENIZLI2.8613,57BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3340,43
BIST ANKARA2.199-0,43
BIST ANTALYA2.0263,98
BIST BALIKESİR1.545-0,59
BIST BURSA3.3712,60
BIST DENIZLI2.8613,57
BIST ISTANBUL1.3720,23
BIST IZMIR2.899-0,04
BIST KAYSERI7.0232,93
BIST KOCAELI2.9742,01
BIST KONYA2.2321,25
BIST TEKIRDAĞ9.0420,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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