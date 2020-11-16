Borsada şehir endekslerinin değişimi
16.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.3340,43BIST ANKARA2.199-0,43BIST ANTALYA2.0263,98BIST BALIKESİR1.545-0,59BIST BURSA3.3712,60BIST DENIZLI2.8613,57BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.334
|0,43
|BIST ANKARA
|2.199
|-0,43
|BIST ANTALYA
|2.026
|3,98
|BIST BALIKESİR
|1.545
|-0,59
|BIST BURSA
|3.371
|2,60
|BIST DENIZLI
|2.861
|3,57
|BIST ISTANBUL
|1.372
|0,23
|BIST IZMIR
|2.899
|-0,04
|BIST KAYSERI
|7.023
|2,93
|BIST KOCAELI
|2.974
|2,01
|BIST KONYA
|2.232
|1,25
|BIST TEKIRDAĞ
|9.042
|0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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