Borsada şehir endekslerinin değişimi
12.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.210 -3,33
BIST ANKARA 2.179 -1,16
BIST ANTALYA 1.913 -0,47
BIST BALIKESİR 1.524 -2,25
BIST BURSA 3.194 -3,06
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.210
|-3,33
|BIST ANKARA
|2.179
|-1,16
|BIST ANTALYA
|1.913
|-0,47
|BIST BALIKESİR
|1.524
|-2,25
|BIST BURSA
|3.194
|-3,06
|BIST DENIZLI
|2.695
|-4,49
|BIST ISTANBUL
|1.345
|-0,32
|BIST IZMIR
|2.824
|-2,23
|BIST KAYSERI
|6.630
|-0,57
|BIST KOCAELI
|2.855
|-0,75
|BIST KONYA
|2.110
|-3,51
|BIST TEKIRDAĞ
|8.886
|-4,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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