Borsada şehir endekslerinin değişimi
09.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.215 2,07
BIST ANKARA 2.169 2,38
BIST ANTALYA 1.840 4,14
BIST BALIKESİR 1.593 2,21
BIST BURSA 3.338 -0,05
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.215
|2,07
|BIST ANKARA
|2.169
|2,38
|BIST ANTALYA
|1.840
|4,14
|BIST BALIKESİR
|1.593
|2,21
|BIST BURSA
|3.338
|-0,05
|BIST DENIZLI
|2.910
|0,18
|BIST ISTANBUL
|1.319
|2,77
|BIST IZMIR
|2.884
|0,07
|BIST KAYSERI
|6.624
|0,80
|BIST KOCAELI
|2.866
|2,58
|BIST KONYA
|2.190
|1,92
|BIST TEKIRDAĞ
|8.848
|0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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