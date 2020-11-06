Borsada şehir endekslerinin değişimi
06.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.110 -0,35
BIST ANKARA 2.118 0,54
BIST ANTALYA 1.767 -2,19
BIST BALIKESİR 1.559 0,79
BIST BURSA 3.340 2,63
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.110
|-0,35
|BIST ANKARA
|2.118
|0,54
|BIST ANTALYA
|1.767
|-2,19
|BIST BALIKESİR
|1.559
|0,79
|BIST BURSA
|3.340
|2,63
|BIST DENIZLI
|2.904
|6,66
|BIST ISTANBUL
|1.283
|0,72
|BIST IZMIR
|2.882
|0,92
|BIST KAYSERI
|6.572
|1,35
|BIST KOCAELI
|2.794
|1,53
|BIST KONYA
|2.149
|-1,06
|BIST TEKIRDAĞ
|8.846
|-0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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