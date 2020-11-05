Borsada şehir endekslerinin değişimi
05.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.127 4,99
BIST ANKARA 2.107 1,47
BIST ANTALYA 1.806 0,20
BIST BALIKESİR 1.546 1,64
BIST BURSA 3.254 2,05
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.127
|4,99
|BIST ANKARA
|2.107
|1,47
|BIST ANTALYA
|1.806
|0,20
|BIST BALIKESİR
|1.546
|1,64
|BIST BURSA
|3.254
|2,05
|BIST DENIZLI
|2.723
|1,15
|BIST ISTANBUL
|1.274
|2,19
|BIST IZMIR
|2.856
|1,27
|BIST KAYSERI
|6.484
|2,23
|BIST KOCAELI
|2.752
|1,10
|BIST KONYA
|2.172
|2,41
|BIST TEKIRDAĞ
|8.858
|-0,11
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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