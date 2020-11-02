Borsada şehir endekslerinin değişimi
02.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:06
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.733 -0,64
BIST ANKARA 2.044 2,54
BIST ANTALYA 1.760 3,28
BIST BALIKESİR 1.523 -0,01
BIST BURSA 3.170 -0,94
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.733
|-0,64
|BIST ANKARA
|2.044
|2,54
|BIST ANTALYA
|1.760
|3,28
|BIST BALIKESİR
|1.523
|-0,01
|BIST BURSA
|3.170
|-0,94
|BIST DENIZLI
|2.647
|1,62
|BIST ISTANBUL
|1.213
|2,34
|BIST IZMIR
|2.757
|2,08
|BIST KAYSERI
|6.287
|0,14
|BIST KOCAELI
|2.688
|1,95
|BIST KONYA
|2.103
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|8.399
|3,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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