Borsada şehir endekslerinin değişimi
26.10.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.988 -4,62
BIST ANKARA 2.074 -5,92
BIST ANTALYA 1.696 -7,38
BIST BALIKESİR 1.551 -8,00
BIST BURSA 3.179 -6,19
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.988
|-4,62
|BIST ANKARA
|2.074
|-5,92
|BIST ANTALYA
|1.696
|-7,38
|BIST BALIKESİR
|1.551
|-8,00
|BIST BURSA
|3.179
|-6,19
|BIST DENIZLI
|2.724
|-9,90
|BIST ISTANBUL
|1.234
|-4,88
|BIST IZMIR
|2.670
|-6,36
|BIST KAYSERI
|6.353
|-7,06
|BIST KOCAELI
|2.588
|-2,19
|BIST KONYA
|2.125
|-9,94
|BIST TEKIRDAĞ
|9.171
|4,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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