Borsada şehir endekslerinin değişimi
20.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.220 -0,46
BIST ANKARA 2.242 0,59
BIST ANTALYA 1.849 1,74
BIST BALIKESİR 1.664 1,78
BIST BURSA 3.526 -0,26
BIST DENIZLI 3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.220
|-0,46
|BIST ANKARA
|2.242
|0,59
|BIST ANTALYA
|1.849
|1,74
|BIST BALIKESİR
|1.664
|1,78
|BIST BURSA
|3.526
|-0,26
|BIST DENIZLI
|3.277
|5,14
|BIST ISTANBUL
|1.328
|0,17
|BIST IZMIR
|2.963
|2,13
|BIST KAYSERI
|7.276
|0,77
|BIST KOCAELI
|2.614
|0,21
|BIST KONYA
|2.411
|4,33
|BIST TEKIRDAĞ
|8.589
|1,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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