Borsada şehir endekslerinin değişimi
13.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.342 1,97
BIST ANKARA 2.203 0,26
BIST ANTALYA 1.672 1,62
BIST BALIKESİR 1.733 -0,38
BIST BURSA 3.563 -2,67
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.342
|1,97
|BIST ANKARA
|2.203
|0,26
|BIST ANTALYA
|1.672
|1,62
|BIST BALIKESİR
|1.733
|-0,38
|BIST BURSA
|3.563
|-2,67
|BIST DENIZLI
|2.981
|-0,50
|BIST ISTANBUL
|1.287
|-0,35
|BIST IZMIR
|2.882
|-0,27
|BIST KAYSERI
|6.712
|-1,92
|BIST KOCAELI
|2.561
|0,30
|BIST KONYA
|2.174
|1,05
|BIST TEKIRDAĞ
|7.682
|-1,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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