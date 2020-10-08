Borsada şehir endekslerinin değişimi
08.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.178 -0,44
BIST ANKARA 2.148 -1,65
BIST ANTALYA 1.503 3,36
BIST BALIKESİR 1.681 2,61
BIST BURSA 3.370 2,23
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.178
|-0,44
|BIST ANKARA
|2.148
|-1,65
|BIST ANTALYA
|1.503
|3,36
|BIST BALIKESİR
|1.681
|2,61
|BIST BURSA
|3.370
|2,23
|BIST DENIZLI
|2.945
|-0,93
|BIST ISTANBUL
|1.261
|0,14
|BIST IZMIR
|2.736
|0,72
|BIST KAYSERI
|6.655
|2,67
|BIST KOCAELI
|2.501
|0,07
|BIST KONYA
|2.054
|-0,02
|BIST TEKIRDAĞ
|7.577
|1,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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