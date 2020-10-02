Borsada şehir endekslerinin değişimi
02.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.147 -0,14
BIST ANKARA 2.141 -0,37
BIST ANTALYA 1.463 1,16
BIST BALIKESİR 1.498 1,60
BIST BURSA 3.087 0,29
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.147
|-0,14
|BIST ANKARA
|2.141
|-0,37
|BIST ANTALYA
|1.463
|1,16
|BIST BALIKESİR
|1.498
|1,60
|BIST BURSA
|3.087
|0,29
|BIST DENIZLI
|2.876
|-0,81
|BIST ISTANBUL
|1.236
|0,64
|BIST IZMIR
|2.652
|0,28
|BIST KAYSERI
|6.184
|-0,36
|BIST KOCAELI
|2.457
|-0,06
|BIST KONYA
|1.995
|-0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|7.269
|0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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