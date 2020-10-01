Borsada şehir endekslerinin değişimi
01.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.155 0,48
BIST ANKARA 2.149 -1,36
BIST ANTALYA 1.446 -1,66
BIST BALIKESİR 1.475 0,96
BIST BURSA 3.078 0,34
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.155
|0,48
|BIST ANKARA
|2.149
|-1,36
|BIST ANTALYA
|1.446
|-1,66
|BIST BALIKESİR
|1.475
|0,96
|BIST BURSA
|3.078
|0,34
|BIST DENIZLI
|2.900
|-4,83
|BIST ISTANBUL
|1.228
|-0,69
|BIST IZMIR
|2.645
|0,41
|BIST KAYSERI
|6.206
|-2,68
|BIST KOCAELI
|2.458
|-0,71
|BIST KONYA
|2.005
|-0,71
|BIST TEKIRDAĞ
|7.247
|-2,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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