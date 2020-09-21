Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.163 0,25
BIST ANKARA 1.977 -2,26
BIST ANTALYA 1.395 -2,35
BIST BALIKESİR 1.360 -0,50
BIST BURSA 2.679 -2,16
BIST DENIZLI 2.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
21.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:54

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.163 0,25
BIST ANKARA 1.977 -2,26
BIST ANTALYA 1.395 -2,35
BIST BALIKESİR 1.360 -0,50
BIST BURSA 2.679 -2,16
BIST DENIZLI 2.451 -2,93
BIST ISTANBUL 1.175 -1,54
BIST IZMIR 2.535 -3,75
BIST KAYSERI 5.622 -0,78
BIST KOCAELI 2.424 -2,47
BIST KONYA 1.808 -1,87
BIST TEKIRDAĞ 7.308 -1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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