Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.163 0,25
BIST ANKARA 1.977 -2,26
BIST ANTALYA 1.395 -2,35
BIST BALIKESİR 1.360 -0,50
BIST BURSA 2.679 -2,16
BIST DENIZLI 2.
21.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.163
|0,25
|BIST ANKARA
|1.977
|-2,26
|BIST ANTALYA
|1.395
|-2,35
|BIST BALIKESİR
|1.360
|-0,50
|BIST BURSA
|2.679
|-2,16
|BIST DENIZLI
|2.451
|-2,93
|BIST ISTANBUL
|1.175
|-1,54
|BIST IZMIR
|2.535
|-3,75
|BIST KAYSERI
|5.622
|-0,78
|BIST KOCAELI
|2.424
|-2,47
|BIST KONYA
|1.808
|-1,87
|BIST TEKIRDAĞ
|7.308
|-1,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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