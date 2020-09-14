Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.837 0,70
BIST ANKARA 2.027 0,67
BIST ANTALYA 1.359 -0,15
BIST BALIKESİR 1.284 3,13
BIST BURSA 2.704 1,58
BIST DENIZLI 2.
14.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.837
|0,70
|BIST ANKARA
|2.027
|0,67
|BIST ANTALYA
|1.359
|-0,15
|BIST BALIKESİR
|1.284
|3,13
|BIST BURSA
|2.704
|1,58
|BIST DENIZLI
|2.556
|0,18
|BIST ISTANBUL
|1.180
|0,13
|BIST IZMIR
|2.521
|1,56
|BIST KAYSERI
|5.527
|0,29
|BIST KOCAELI
|2.436
|0,72
|BIST KONYA
|1.762
|0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|7.313
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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