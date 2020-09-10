Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.811 2,28
BIST ANKARA 2.021 -0,12
BIST ANTALYA 1.339 0,28
BIST BALIKESİR 1.228 0,72
BIST BURSA 2.635 -0,52
BIST DENIZLI 2.
10.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.811
|2,28
|BIST ANKARA
|2.021
|-0,12
|BIST ANTALYA
|1.339
|0,28
|BIST BALIKESİR
|1.228
|0,72
|BIST BURSA
|2.635
|-0,52
|BIST DENIZLI
|2.616
|-3,87
|BIST ISTANBUL
|1.175
|-0,15
|BIST IZMIR
|2.476
|-0,99
|BIST KAYSERI
|5.458
|-1,33
|BIST KOCAELI
|2.421
|-0,82
|BIST KONYA
|1.759
|3,86
|BIST TEKIRDAĞ
|7.230
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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