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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.598 -1,88
BIST ANKARA 1.980 0,02
BIST ANTALYA 1.314 2,63
BIST BALIKESİR 1.175 0,74
BIST BURSA 2.541 -1,31
BIST DENIZLI 2.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
03.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.598 -1,88
BIST ANKARA 1.980 0,02
BIST ANTALYA 1.314 2,63
BIST BALIKESİR 1.175 0,74
BIST BURSA 2.541 -1,31
BIST DENIZLI 2.646 5,41
BIST ISTANBUL 1.140 -0,13
BIST IZMIR 2.387 -1,79
BIST KAYSERI 5.379 -0,45
BIST KOCAELI 2.336 -1,61
BIST KONYA 1.648 -1,46
BIST TEKIRDAĞ 7.066 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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