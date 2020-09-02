Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.687 -0,80
BIST ANKARA 1.979 -0,56
BIST ANTALYA 1.280 0,93
BIST BALIKESİR 1.167 1,36
BIST BURSA 2.575 0,00
BIST DENIZLI 2.
02.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.687
|-0,80
|BIST ANKARA
|1.979
|-0,56
|BIST ANTALYA
|1.280
|0,93
|BIST BALIKESİR
|1.167
|1,36
|BIST BURSA
|2.575
|0,00
|BIST DENIZLI
|2.510
|3,25
|BIST ISTANBUL
|1.141
|0,29
|BIST IZMIR
|2.431
|-2,31
|BIST KAYSERI
|5.403
|0,55
|BIST KOCAELI
|2.374
|-0,63
|BIST KONYA
|1.672
|6,89
|BIST TEKIRDAĞ
|7.154
|-2,36
Kaynak: AA