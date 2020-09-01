Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.725 2,48
BIST ANKARA 1.990 1,53
BIST ANTALYA 1.268 2,70
BIST BALIKESİR 1.151 2,01
BIST BURSA 2.575 -0,18
BIST DENIZLI 2.
01.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.725
|2,48
|BIST ANKARA
|1.990
|1,53
|BIST ANTALYA
|1.268
|2,70
|BIST BALIKESİR
|1.151
|2,01
|BIST BURSA
|2.575
|-0,18
|BIST DENIZLI
|2.431
|1,68
|BIST ISTANBUL
|1.138
|0,95
|BIST IZMIR
|2.488
|0,20
|BIST KAYSERI
|5.374
|2,03
|BIST KOCAELI
|2.389
|-0,37
|BIST KONYA
|1.564
|-1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|7.326
|0,63
Kaynak: AA