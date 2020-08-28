Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.774 -1,85
BIST ANKARA 1.997 -0,31
BIST ANTALYA 1.248 -1,81
BIST BALIKESİR 1.139 -0,54
BIST BURSA 2.557 0,55
BIST DENIZLI 2.
28.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.774
|-1,85
|BIST ANKARA
|1.997
|-0,31
|BIST ANTALYA
|1.248
|-1,81
|BIST BALIKESİR
|1.139
|-0,54
|BIST BURSA
|2.557
|0,55
|BIST DENIZLI
|2.420
|-0,78
|BIST ISTANBUL
|1.146
|-0,79
|BIST IZMIR
|2.490
|0,01
|BIST KAYSERI
|5.239
|-1,20
|BIST KOCAELI
|2.447
|0,43
|BIST KONYA
|1.597
|3,03
|BIST TEKIRDAĞ
|7.159
|-0,44
Kaynak: AA