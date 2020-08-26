Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.624 -5,63
BIST ANKARA 1.982 0,65
BIST ANTALYA 1.245 0,56
BIST BALIKESİR 1.119 0,51
BIST BURSA 2.469 1,19
BIST DENIZLI 2.
26.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:15
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.624
|-5,63
|BIST ANKARA
|1.982
|0,65
|BIST ANTALYA
|1.245
|0,56
|BIST BALIKESİR
|1.119
|0,51
|BIST BURSA
|2.469
|1,19
|BIST DENIZLI
|2.521
|6,38
|BIST ISTANBUL
|1.146
|0,30
|BIST IZMIR
|2.421
|0,54
|BIST KAYSERI
|5.205
|0,81
|BIST KOCAELI
|2.413
|-0,46
|BIST KONYA
|1.551
|-0,60
|BIST TEKIRDAĞ
|7.196
|1,29
Kaynak: AA