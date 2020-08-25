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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.899 7,45
BIST ANKARA 1.969 -1,52
BIST ANTALYA 1.238 -4,21
BIST BALIKESİR 1.114 0,04
BIST BURSA 2.440 -0,70
BIST DENIZLI 2.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
25.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:41

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.899 7,45
BIST ANKARA 1.969 -1,52
BIST ANTALYA 1.238 -4,21
BIST BALIKESİR 1.114 0,04
BIST BURSA 2.440 -0,70
BIST DENIZLI 2.370 1,04
BIST ISTANBUL 1.142 -1,50
BIST IZMIR 2.408 -0,94
BIST KAYSERI 5.164 -0,38
BIST KOCAELI 2.424 -0,63
BIST KONYA 1.560 -1,56
BIST TEKIRDAĞ 7.104 -1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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