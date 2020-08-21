Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.450 2,55
BIST ANKARA 2.013 -2,35
BIST ANTALYA 1.234 -1,91
BIST BALIKESİR 1.122 -2,24
BIST BURSA 2.447 -1,82
BIST DENIZLI 2.
21.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.450
|2,55
|BIST ANKARA
|2.013
|-2,35
|BIST ANTALYA
|1.234
|-1,91
|BIST BALIKESİR
|1.122
|-2,24
|BIST BURSA
|2.447
|-1,82
|BIST DENIZLI
|2.335
|0,89
|BIST ISTANBUL
|1.160
|-0,64
|BIST IZMIR
|2.408
|-3,49
|BIST KAYSERI
|5.294
|-2,40
|BIST KOCAELI
|2.414
|-4,84
|BIST KONYA
|1.609
|2,10
|BIST TEKIRDAĞ
|7.227
|0,27
Kaynak: AA