Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.036 -0,58
BIST ANKARA 2.018 1,30
BIST ANTALYA 1.243 -1,84
BIST BALIKESİR 1.142 -1,76
BIST BURSA 2.411 -0,80
BIST DENIZLI 2.
17.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.036
|-0,58
|BIST ANKARA
|2.018
|1,30
|BIST ANTALYA
|1.243
|-1,84
|BIST BALIKESİR
|1.142
|-1,76
|BIST BURSA
|2.411
|-0,80
|BIST DENIZLI
|2.336
|0,99
|BIST ISTANBUL
|1.130
|-0,36
|BIST IZMIR
|2.340
|2,52
|BIST KAYSERI
|5.024
|1,73
|BIST KOCAELI
|2.360
|1,20
|BIST KONYA
|1.454
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|7.512
|-5,83
Kaynak: AA